النائبة إيرين سعيد تزور مؤسسة بهية: المرأة المصرية هى نواة المجتمع

جدة - نرمين السيد - تضمنت الزيارة ندوة عن أهمية التوعية والكشف المبكر لسرطان الثدى، وضرورة تضافر الجهود بين الجمعيات الأهلية كمؤسسة بهية مع وزارة الصحة، للتخفيف عن أعباء الوزارة.

وأضافت النائبة، فى تصريحات صحفية، أن الزيارة تضمنت أيضا جولة تفقدية للمكان والسماع لبعض محاربات مرضى سرطان الثدى وقد قدمت إدارة المؤسسة مبادرة الحضور من النائبات بتوفير ندوات توعية فى دوائرهم.

واختتمت عضو مجلس النواب، أنها سعيدة للمشاركة كسفيرة لمؤسسة بهية، وأكدت على أن المرأة المصرية هى نواة المجتمع لذا توجب دعمها بكل الطرق الممكنة وخصوصا فى الجانب الصحى.