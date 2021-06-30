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شهدت قائمة النادي الأهلي والمقرر خوضها مباراة بيراميدز في التاسعة مساء غد الخميس على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز غياب والتر بواليا مهاجم الفريق ومحمد هاني وبيكهام ظهيران الفريق.

وعلم دوت الخليج أن سبب استبعاد والتر بواليا وناصر ماهر عن قائمة النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز جاء بسبب الأمور الفنية وليس بسبب الإصابة كما أدعى البعض خلال الدقائق الماضية.

فيما استبعد موسيماني الثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم

قائمة النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز

ويستعرض دوت الخليج قائمة الفريق: في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي- مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن- محمود كهربا- محمد شريف- جونيور اجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- مروان محسن.

سبب استبعاد والتر بواليا وناصر ماهر من قائمة النادي الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 يوليو من الشهر القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل النادي الأهلي اليوم الأربعاء معسكر مغلق استعداداً لمباراته أمام فريق بيراميدز غداً الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موسيماني يعلن قائمة النادي الأهلي

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.