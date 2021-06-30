نشرة أخبار الزمالك اليوم.. اتهام كارتيرون بالهروب من الفارس الأبيض.. تكريم حسين لبيب للاعبي القلعة البيضاء.. وبن شرقي في ميت عقبة خلال ساعات

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شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأحداث والتطورات على مستوى النادي أو الفرق الرياضية ، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك اليوم لعل أبرزها تكريم فينجادا المدير الفني السابق للفارس الأبيض.

كارتيرون متهم بالهروب من مسئولياته مع الزمالك.. تفاصيل

سادت حالة من الغضب، ووجه الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بعد إتهامه من قبل بعض الصفحات الجماهيرية بالهروب من مسئولياته وعدم إلقاء محاضرات فنية على اللاعبين قبل المباريات.

فيما نفى كارتيرون هذا الأمر تمام وكشف على أنه يدرس الفرق المنافسة جيدا التى تلاقى الزمالك، ثم يقوم بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين يشرح خلالها نقاط القوة والضعف التى يتمتع بها بكل منافس يذكر أن الزمالك يستعد بقوة لمواجهة غزل المحلة بالجولة رقم ٢٨ من مسابقة الدورى العام يوم الأثنين المقبل.

أشرف بن شرقي يجدد عقده مع الزمالك خلال ساعات

عقد مسئولو الزمالك جلسة مع أنس وكيل أعمال المغربى أشرف بن شرقى تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقد اللاعب مع الفريق ومن المنتظر أن تعقد جلسة بين حسين لبيب رئيس اللجنة التى تدير الزمالك واللاعب لتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة، ويعرض دوت الخليج تفاصيل عقد بن شرقي مع الزمالك:

تفاصيل عقد أشرف بن شرقي مع فريق الزمالك

يحصل اللاعب بعقده الجديد على خمسة ملايين و٧٠٠ الف دولار مقسمين كالتالى فى الموسم الاول على مليون و٨٠٠ الف دولار وبالموسم الثانى مليون و٩٠٠ الف دولار وفى الموسم الاخير يتقاضى اثنين مليون دولار.

هل ينتقل مهاجم الزمالك إلى فريق الجونة؟

وافق فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب، على فتح باب التفاوضات أمام فريق الجونة لشراء عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض والمعار إلى صفوف الفريق الساحلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وتواصل إداراة فريق الجونة مع اللاعب لمعرفة رأيه في الإنضمام بصورة نهائية إلى الفريق، وأبدى اللاعب موافقته، وطلب من إداراةالفريق الساحلي التواصل مع إداراة فريق الزمالك لإنهاء كافة الإجراءات القانونية.

حسين لبيب يعلن عن مفاجأة لفريقي اليد والسلة بنادي الزمالك

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة االمؤقتة المعنية بإدارة نادي الزمالك، عن إقامة احتفال لفريقي اليد والطائرة بالنادي، وأكد على عدم نسيان النادي لأبطال اليد والطائرة، وذلك بسبب استحقاقهم للتكريم لما قاموا به من جهد لخدمة نادي الزمالك.

تأجيل احتفال تكريم فريق كرة اليد بنادي الزمالك

وأوضح لبيب أثناء تتويج فريق سلة الزمالك ببطولة دوري السوبر على حساب فريق الاتحاد السكندري، أنه قرر تأجيل حفلة تكريم لاعبيكرة اليد، وذلك بسبب انضمام نصف الفريق مع منتخب مصر، للمشاركة في الدورة الودية بإسيانيا، وسيتم تحديد ميعاد أخر لتكريم الفريق بالإضافة إلى فريق كرة الطائرة، ويعض موقع دوت الخليج تفاصيل مباراة نهائي دوري السوبر بين فريق الاتحاد السكندري وفريق الزمالك

لاعب الزمالك: رفضت عرضا من الأهلي بسبب جمهور الفارس الأبيض

أكد والتر هودج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه رفض عرضا من النادي الأهلي مقابل الانتقال لصفوف القلعة الحمراء لأنه زملكاوي ويعشق الفارس الأبيض وجماهيرة.

جمعه يخرج " لسانه " لكارتيرون ويضرب عرض الحائط بتعليماته

على مايبدو أن أزمات عبد الله جمعه لاعب الزمالك مع الفرنسى كارتيرون مدرب الفريق لن تنتهى قريبا ، فبعد تطاول اللاعب على المدرب بالأيام الماضية بسبب رفض الأخير ضم شقيقه صالح جمعه لاعب سيراميكا للزمالك.

أسباب مشكلة عبدالله جمعة مع كارتيرون

ذهب عبدالله جمعة أمس الثلاثاء، للساحل الشمالى " مارينا " وظهر وسط تجمعات كبيرة دون الحذر من فيروس كورونا وحذر كارتيرون اللاعبين من التنزه وسط التجمعات كما طالبهم بالراحة التامة يوم الراحة ، ولكن جمعه لم يعبأ بذلك وخالف قرارات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.