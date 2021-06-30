تلبية لمطالب الأهالي.. محمد إسماعيل يعلن إنتهاء أعمال الأسفلت بمدخل سكينة بجوار كوبرى أبيس«صور»

/638286/تلبية-لمطالب-الأهالي محمد-إسماعيل-يعلن-إنتهاء-أعمال الأسفلت-بمدخل-سكينة-بجوار-كوبرى-أبيسصور

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، الإنتهاء من أعمال الأسفلت بمدخل سكينة بجوار كوبرى أبيس.

دوت الخليج يرصد دور النائب محمد إسماعيل في الإنتهاء من أعمال الأسفلت بمدخل سكينة وأضاف النائب محمد إسماعيل أن هذا الأمر جاء بناءا علي الشكوي المقدمة من الأهالي في منطقة سكينة أثناء جولاتنا الشهرية بشأن تضررهم من عدم أستكمال أعمال الرصف بمداخل المنطقة من كوبرى أبيس. وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:” أن أحد أهدفنا هو تيسير سبل الحياة الكريمة للمواطن السكندري، ولا يسعنا الا تقديم كل الشكر والتقدير لمعالي المحافظ اللواء محمد الشريف و المهندسة أمل محمود مدير عام الطرق و الأستاذ محارب هيلع رئيس حى شرق على سرعه الأستجابه والتعاون المثمر لخدمه أهالينا بالأسكندرية”. محمد إسماعيل

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