الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي، حيث تتطورت الأنظمة التكنولوجية إلي أن أصبحت تلعب دورًا هاماً في تيسير الكثير من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو الذي دفع وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الرقمية الخاصة بالمخالفات المرورية وسدادها، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين في معرفة مخالفات المرور برقم اللوحة إليكترونياً عبر الانترنت.

أنواع مخالفات نيابة المرور 2021

هناك الكثير من المخالفات التي يتم الاستعلام عنها عن طريق البوابة الإلكترونية، وهي كما يلي:

– قيادة المركبات بدون رخصة.

– الذهاب في الاتجاه العكسي.

– استخدام الهاتف المحمول أثناء السير.

– عدم وضع الملصق الإلكتروني.

– عدول السيارات عن أماكن والحارات المخصصة لها.

– كسر الإشارة المرورية.

كيف يتم دفع المخالفات المرورية

تتعدد أنظمة دفع مخالفات نيابة المرور، وهي كما يلي:

الدفع عن طريق مكاتب البريد المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء مصر.

يتم الدفع بإستخدام خدمة فوري online.

عبر موقع مصاري- أمان- تطبيق مخالفاتي.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

هنا رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة الترخيص 2021 عبر الإنترنت، حيث يجب على من يرغبون في استقبال تفاصيل ومعرفة مخالفات المرور، باستخدام رقم لوحة الترخيص لعام 2021 اتباع ما يلي:

– في البداية، سوف تدخل الموقع الرسمي للنيابة العامةلمخالفات المرور.

– ثم قم بالضغط على كلمة استعلام/ استمرار.

– يتم اضافة رقم لوحة المركبة، وإدراح رقم الترخيص>> أرقام وحروف.

– نقوم بالضغط على العدد الكلي للمخالفات، لإتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, واظهار كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات.