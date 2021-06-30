صور.. رفع القمامة من مدفن الشيخ محمد رفعت بعد شكاوى أحفاده

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتوجه لموقع مدفن الشيخ محمد رفعت، ورفع القمامة التى لا تليق بقيمة وقامة الشيخ الجليل.





كما وجه المحافظ، وفقا لبيان صحفى، بضرورة المتابعة المستمرة لعدم عودة القمامة مرة أخرى.

وكان قد عرض برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس شكوى أحفاد فضيلة القارئ الجليل الشيخ محمد رفعت، من تراكم أكوام القمامة والمخلفات أمام مدخل مدفن فضيلة الشيخ بحى الخليفة.

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