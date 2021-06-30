التعليم: إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع عبر موقع الوزارة 3 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع "التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد" ومادة الإحصاء وتراجمها لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، يوم السبت الموافق 3/7/2021.





جدير بالذكر أن الوزارة سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير فى أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة. وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أنه بالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمى للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق فى الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل). وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكترونى للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية. وللإطلاع على الامتحانات عبر الرابط التالى من هنا



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