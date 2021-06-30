صور.. استمرار البحث عن 4 مفقودين بعقار الإسكندرية المنهار

جدة - نرمين السيد - كانت غرفة عمليات حى العجمى تلقت بلاغا يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وتبين من المعاينة أن العقار المنهار مساحته حوالى 100 متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر.
وأسفر الانهيار الذى وقع بعد ظهر اليوم عن مصرع المدعوة "سعاد زغلول يوسف"، 60 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.
بينما أصيب 4 آخرين منهم "ريتاج مجدى محمد السيد" 10 سنوات، و "على جابر أمين" 17 سنة بكدمات بعموم الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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