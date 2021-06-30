/638255/موعد-مباراتي-الكلاسيكو-الإسباني-بالدوري

حسمت نتيجة قرعة بطولة الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا" لمباريات الموسم الجديد (2021-2022)، والتي اقيمت اليوم الأربعاء، لتضرب بموعد لقاء قمة الأرض، في الدوري للموسم الجديد، ويرصد دوت الخليج موعد مبارتي كلاسيكو الأرض في الموسم القادم.

ينطلق الموسم القادم في بطولة الدوري االإسباني الممتاز في أيام 13 و14 و15 أغسطس المقبل، حيث ستقام الجولة الأولى، وسيواجه فيها ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس خارج أرضه، وسيستضيف برشلونة ريال سوسييداد، بينما حامل اللقب أتلتيكو مدريد سيزور سيلتا فيجو.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ذهاب كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في معقل البلوجرانا "كامب نو" يوم 24 أكتوبر أول المقبل بالجولة العاشرة.

في المقابل، يقام كلاسيكو الإياب يوم 20 مارس 2022 في الجولة 29، في "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي. ومن المُقرر، أن تشهد المباريات حضور الجماهير بشكل تدريجي خلال الموسم، بعدما وافقت وزارة الصحة الإسبانية على إلغاء قرار حظر حضور الجماهير.

نتيجة آخر كلاسيكو

حسم الفريق الملكي نتيجة مبارة القمة الإسبانية وقمة الأرض في كرة القدم، بنتيجة هدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو، معقل فريق ريال مدريد.

أهداف المباراة

إستطاع أصحاب الأرض الفريق الملكي ريال مدريد من تسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة، عن طريق المتألق وقائد الفريق الملكي كريم بنزيما، من خلال تمريرة زاحفة من الجانب الأيمن من أقدام لوكاس فاسكيز لكريم بنزيما ويسكنها الشباك بخلفية القدمة بصورة ولا أروع علي يسار دي خيا.

سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 32 من عمر المباراة، عن طريق توني كروس، عن طريق ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء سددها الألماني توني كروس علي الزاوية اليمني من حارس المرمي ولم يستطع جوردي ألبا التعامل معها وتسكن الشباك.

بطل الدوري

ونجح الروخى بلانكوس فى العودة إلى منصات التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 2013 - 2014، تحت قيادة دييجو سيميونى.

ويتزعم ريال مدريد الأندية الإسبانية حصدا للقب الدوري برصيد 34 لقبا، والذى كان آخرها فى الموسم الماضى 2019 - 2020.