حازم إمام يواصل برنامج التأهيل استعداداً لمواجهة الزمالك أمام غزل المحلة

/638254/حازم-إمام-يواصل-برنامج-التأهيل-استعدادا-لمواجهة-الزمالك-أمام-غزل-المحلة

واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم الأربعاء،وخضع مدافع الزمالك لتدريبات تأهيلية، وذلك ضمن البرنامج المخصص له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إصابته بالإجهاد في عضلة السمانة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي خلال مران اليوم الأربعاء.

واطمأن كارتيرون على حالة اللاعبين المشاركين في المران اليوم، والوقوف على جاهزيتهم من الناحية الطبية استعدادا للمباريات القادمة.

وفي سياق متصل، عقد كارتيرون جلسة سريعة مع أحمد إبراهيم وإبراهيم زارع أعضاء الجهاز الإداري.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وقدم كارتيرون التهنئة للاعبين بالفوز على مصر المقاصة في اللقاء الماضي، مطالبا إياهم بالتركيز الشديد في لقاء غزل المحلة المقبل من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة سلسلة الانتصارات.

وأكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم الفنية للحفاظ على صدارة الدوري، والتتويج باللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

الجدير بالذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، كان قد منح لاعبي الفريق الأبيض راحة سلبية أمس الثلاثاء، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

استطاع فريق الزمالك التغلب على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف دون رد، وأحرز هدف المباراة أحمد سيد زيزو لاعب جناح الزمالك في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة عن طريق إحرازه لركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للفارس الأبيض، كما تمكن فريق الزمالك من إقصاء فريق مصر المقاصة من بطولة كأس مصر، حيث استطاع الفارس الأبيض تحقيق الفوز في مباراة الفريقين في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.