/638250/الأهلي-يختتم-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-بيراميدز

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأربعاء، والتي أقيمت على إستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة على استاد السلام، غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، مساء أمس الثلاثاء، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، ثم أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي، بعد محاضرات الفيديو.

كما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي، وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استأنف الفريق تدريباته اليوم تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني وجهازه المعاون.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فريق بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، بانون، ربيعة، علي معلول.

في خط الوسط: السولية، ديانج، حمدي فتحي.

في خط الهجوم: قفشة، شريف، الشحات.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام النادي الأهلي

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: حمدي، أسامة جلال، سامي، فتحي.

في خط الوسط: عمر جابر، دونجا، السعيد، صبحي، تراوري.

في خط الهجوم: محمود وادي.

مشوار الفريقين في بطولة الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 41 نقطة، حيث خاض الفريق الأحمر 19 مباراة، استطاع لاعبي المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 12 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، بينما تعادل في 5 مباريات وخسر في مبارتيين فقط. وعلى الجانب الأخر يحتل فريق بيرميدز المركز الـ 11 في جدول ترتيب بطولة الدوري العام، ويمتلك فريق بيراميدز 34 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز، وبسبب تخبط نتائج الفريق، أقالت إداراة فريق بيراميدز الأرجنتيني أروبارينا المدير الفني السابق للفريق.