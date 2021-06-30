/638243/حسين-لبيب-يعلن-عن-مفاجأة-لفريقي-اليد-والسلة-بنادي-الزمالك

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة االمؤقتة المعنية بإدارة نادي الزمالك، عن إقامة احتفال لفريقي اليد والطائرة بالنادي، وأكد على عدم نسيان النادي لأبطال اليد والطائرة، وذلك بسبب استحقاقهم للتكريم لما قاموا به من جهد لخدمة نادي الزمالك.

تأجيل احتفال تكريم فريق كرة اليد بنادي الزمالك

وأوضح لبيب أثناء تتويج فريق سلة الزمالك ببطولة دوري السوبر على حساب فريق الاتحاد السكندري، أنه قرر تأجيل حفلة تكريم لاعبيكرة اليد، وذلك بسبب انضمام نصف الفريق مع منتخب مصر، للمشاركة في الدورة الودية بإسيانيا، وسيتم تحديد ميعاد أخر لتكريم الفريق بالإضافة إلى فريق كرة الطائرة، ويعض موقع دوت الخليج تفاصيل مباراة نهائي دوري السوبر بين فريق الاتحاد السكندري وفريق الزمالك

رجال سلة الزمالك يتوجوا بلقب دوري السوبر

وفاز فريق سلة الزمالك ببطولة دوري السوبرـ بعد التغلب على فريق الاتحاد السكندري، في مباراة نهائي دوري السوبر، حيث تعادل الفريقين بجولتين لكل فريق، ثم استطاع فريق الزالك بحسم المباراة من خلال الجولة الخامسة والاخيرو، والتي انتهت بنتيجة 84-80، وانتهت الجولة الأولى بفوز فريق الاتحاد، ثم حسم فريق الزمالك الفوز في الجولتين الثانية والثالثة، بينما استطاع فريق الاتحاد الفوز بالجولة الرابعة، ولجأ الفريقين إلى الجولة الاحاسمة والتي حقق فريق الزمالك لقب بطولة دوري السوبر من خلالها، كما توج فريق سلة الزمالك ببطولة الأندية الإفريقية للأبطال في رواندا الشهر الماضي.

مشوار فريق الزمالك وفريق الاتحاد السكندري في بطولة دوري السوبر

تأهل فريق الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش، إلى الدور النهائي من البطولة، عن طريق التغلب على فريق الجزيرة بنتيجة 3/0، في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، بينما تلأهل فريق الاتحاد السكندري(سيد البلد)، عن طريق الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الدور قبل النهائي من البطولة.

الجدير بالذكر أن مواجهات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة، بين فريق الزمالك وفريق الاتحاد السكندري، تقام بتطبيق تقنية الفيديو، كما تم تطبيقها في مباريات الدور قبل النهائي من البطولة، وذلك وفقا لقرار مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.