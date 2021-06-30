/638240/سولاف-درويش-تطالب-باتخاذ-الإجراءات-اللازمة-لإقامة-مقابر-بقرية-سنديون-بالقليوبية-فيديو-و-صور

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مقابر بقرية سنديون مركز قليوب محافظة القليوبية على قطعة أرض أملاك دولة بمساحة أربعة أفدنة، بديلة للمقابر الحالية بمدخل القرية، وتأخر المحافظة عن موافاة إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية بالمستندات المطلوبة حتى يتم معاينة الموقع على الطبيعة وعرضه على لجنة الجبانات بالمحافظة، وذلك في ضوء التوصية الصادرة عن لجنة الاقتراحات والشكاوي بالفصل التشريعي السابق بإقامة المقابر بالتنسيق والتعاون بين المحافظة وزارتي الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي .

دوت الخليج يرصد مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش بشأن إنشاء مقابر سنديون بقليوب

وأشارت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة،إلى ارتفاع الكثافة السكانية فى قرية سنديون بمحافظة القليوبية، والتي بلغت 80 ألف نسمة ، واصبحت لا تلائم الفترة الحالية، خاصة بعد اكتما المقابر، لافتة إلى أن المقابر توجد على مساحة 1 فدان ونصف .

مقابر سنديون

ولفتت النائب سولاف درويش عضو مجلس النواب، إلى تقدمها بطلب فى 2018، وتم مناقشة الطلب بوجود سكرتير عام المحافظة واقر ان المقابر الموجودة حاليا مملوءة ولا يوجد لديهم مانع من تخصيص مساحة 4 افدنة ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة والزراعة، مخاطبة سكرتير عام المحافظة الموافقة لاستيفاء الاجراءات اللازمة،ومنها الموافقة حماية الاراضي بمديرية الزراعة ، فضلا عن موافقة المجلس التنفيذي لديوان عام المحافظة، موافقة الوحدة المحلية على اقامةالمقابر، إضافة إلى وجود خريطة مساحية معتمدة بالمساحة من مهندس نقابي ووجود عقد الملكية .

وتتم فى مارس 2020 مخاطبة التخطيط وادراجها فى العام المالي 2019\2020 ،مشيرة الي ان جميع المشروعات التي تتقدم بها للمصلحة العامة.