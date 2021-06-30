/638234/الحماية-المدنية-استخراج-جثة-عجوز-من-أسفل-أنقاض-منزل-الدخيلة-بالإسكندرية

استخرج رجال الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، جثمان ربة منزل عجوز من تحت عقار الدخيلة المنهار، كما وصل عدد المصابين إلى 5 ومازال البحث جارى عن 4 أشخاص مفقودين.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل انهيار عقار بالاسكندرية

الجدير بالذكر وصل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إلى مكان المنزل الدخيلة المنهار لمعاينة الحادث، كما وصل مدير أمن الإسكندرية وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة الحادث.

وأخرجت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، طفلة على قيد الحياة من تحت منزل الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، وما زال البحث جاريا عن باقى الضحايا.

البداية

كانت محافظة الإسكندرية قد شهدت في الساعات الأخيرة انهيار منزل قديم مأهول بالسكان ومكون من 3 أدوار في منطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، ونتج الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبة قوات الدفاع المدنى وقسم شرطة الدخيلة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى انهيار العقار، واتضح سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ.

وفى سياق آخر، كانت قد سادت حالة من الحزن الشديد عندما لقيت فتاة مصرعها ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى ميت غمر، بعد إصابتها مساء أمس الثلاثاء، بسبب لعب عدد من الشباب ببعض طفايات الحريق خلال احتفالهم بأحد الأفراح بإحدى قري الدقهلية فتطايرت إحداها وأصابت فتاتين بإصابات بالغة، بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

وتحول حفل زفاف إلى مشهد رعب بعد قيام 10 شباب حاملين طفايات حريق وفتحها في الشارع محدثين بها ألوان وألعاب وفجأة طارت إحدي هذه الطفايات من يد أحد الشباب وتحولت إلي ما يشبة الصاروخ فإصطدمت بفتاتتين كانتا واقفتين للفرجة علي الإحتفال مما تسبب في إحداث إصابات خطيرة في رأسيهما ونقلهما إلي العناية المركزة بمستشفى ميت غمر وتوفت إحداهما صباح اليوم.