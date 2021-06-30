محافظ بني سويف: الدولة المصرية تسعى لتحقيق نمو اقتصادي.. وسنفتتح مجمع صناعي قريبًا «فيديو»

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دوت الخليج

افتتاح مجمع صناعي بتكلفة 866 مليون جنية على مساحة 70 فدان

وقال محافظ بني سويف، محمد هاني غنيم:" خلال السنوات الأخيرة جرى تحويل فى مسار الطبيعة التكوينية للمحافظة، حيث أنها تحولت من محافظة زراعية إلى صناعية، فقد جرى افتتاح مجمع صناعي بتكلفة 866 مليون جنية على مساحة 70 فدان.

وتابع محافظ بني سويف، حديثه قائلًا:" لدى المحافظة حاليًا العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، التى تم تأسيسها ومن شأنها جذب المزيد من الاستثمار فى المحافظة، مشيرًا إلى وجود خطة استثمارية قائمة.

محافظ بني سويف: الدولة المصرية تسعى وبشكل حثيث على النمو الاقتصادي

كما أشار محافظة بني سويف، محمد هاني، إلى أن منطقة بياض العرب سيفتتُح بها مجمع صناعي بتكلفة تتعدى 866 مليون جنيه، وذلك على مساحة 70 فدان، ويشمل المشروع المُقام عددًا من الصناعات المكملة، وأيضًا مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد محافظة بني سويف، على أن الدولة المصرية تسعى وبشكل حثيث على النمو الاقتصادي، والتنمية في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن مجمع «الرواد» الذى تم تأسيسه هو البداية، مضيفًا:" كل الدعم لكل مستثمر جاد، وهناك تسهيلات للمستثمرين وحل المشاكل والأزمات التي كانت تواجه المستثمرين بشكل سريع".