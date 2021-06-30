/638253/محافظ-بني-سويف-الدولة-المصرية-تسعى-لتحقيق-نمو-اقتصادي-وسنفتتح-مجمع-صناعي-قريبا-فيديو
تحدث محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني، عن افتتاح مجمع صناعى بالمحافظة وذلك فى إطار النقلة الاستثمارية المُنفذة خلال الفترة الحالية.
دوت الخليج
افتتاح مجمع صناعي بتكلفة 866 مليون جنية على مساحة 70 فدان
وقال محافظ بني سويف، محمد هاني غنيم:" خلال السنوات الأخيرة جرى تحويل فى مسار الطبيعة التكوينية للمحافظة، حيث أنها تحولت من محافظة زراعية إلى صناعية، فقد جرى افتتاح مجمع صناعي بتكلفة 866 مليون جنية على مساحة 70 فدان.
وتابع محافظ بني سويف، حديثه قائلًا:" لدى المحافظة حاليًا العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، التى تم تأسيسها ومن شأنها جذب المزيد من الاستثمار فى المحافظة، مشيرًا إلى وجود خطة استثمارية قائمة.
محافظ بني سويف: الدولة المصرية تسعى وبشكل حثيث على النمو الاقتصادي
كما أشار محافظة بني سويف، محمد هاني، إلى أن منطقة بياض العرب سيفتتُح بها مجمع صناعي بتكلفة تتعدى 866 مليون جنيه، وذلك على مساحة 70 فدان، ويشمل المشروع المُقام عددًا من الصناعات المكملة، وأيضًا مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأكد محافظة بني سويف، على أن الدولة المصرية تسعى وبشكل حثيث على النمو الاقتصادي، والتنمية في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن مجمع «الرواد» الذى تم تأسيسه هو البداية، مضيفًا:" كل الدعم لكل مستثمر جاد، وهناك تسهيلات للمستثمرين وحل المشاكل والأزمات التي كانت تواجه المستثمرين بشكل سريع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بني سويف: الدولة المصرية تسعى لتحقيق نمو اقتصادي.. وسنفتتح مجمع صناعي قريبًا «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.