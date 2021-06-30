انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين اليوم للاجهزة الكهربائية من 1 يوليو حتي 3 يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحتوي عروض رنين اليوم الخميس والسارية إلي السبت 3 يوليو 2021, على العديد من احتياجات المنزل وتجهيز العرائس، والتي تعتبر من أهم السلع الأساسية لكل بيت مصري. وعليه فيقدم مصر فايف مجلة العروض والتخفيضات المقدمة من رنين للمفروشات والأجهزة الكهربائية، كما وتقدم العديد من الهدايا والكوبونات المميزة، في بعض الأفرع التابعة لها، والتي يتم الإشارة لها في السطور التالية.

عروض رنين للاجهزة الكهربائية 2021

تتضمن العروض الترويجية لرنين على منتجات العديد من المنتجات الأساسية والهامة، كما تشمل تخفيضات قوية قد تصل إلى 50%، والتي تتمثل في التالي:

– طقم حلل ستانليس 10 قطع، 799ج، بدلاً من 1109.

– شاشة بريسيفر داخلي 50 بوصة، 7699ج، بدلاً من 8415، + ماكينة صنع القهوة (هدية).

– طقم كڤر انتريه 4 قطع، 249ج ، بدلاً من 415.

– هاتف سامسونج جالاكسي A02, بسعر 1699, بدلاً من 1949.

– طقم زجاج 30 قطعة مدهب تركي، 299ج، بدلاً من 495.

وغيرها من عروض رنين المتميزة، والتي بإمكانك متابعة باقي العروض التي تتضمنها مجلة العروض والتخفيضات، خلال متابعة التالي؛

نظام تقسيط Raneen

تطرح شركة رنين عرض تقسيط مميز لحاملي بطاقات الائتمان، حيث يتميز نظام التقسيط بكونه مقدم بدون فوائد اضافية، كما ويكون على 12 شهراً من خلال البنك التجاري الدولي cib.

– ولمعرفة المزيد من التفاصيل، يمكنك الاتصال والتحدث مع أحد مسؤولي خدمة العملاء، على الخط الساخن- 16113.

– ويمكن أيضاً الدخول على الرابط الرسمي لموقع رنين، ومتابعة مختلف العروض المقدمة، وأنظمة التقسيط المتاحة، وعناوين الأفرع الرئيسية.

هدايا رنين 2021

هناك فرصة ذهبية لجميع عملاء الشركة، حيث تعرض عن هدايا فورية وكوبونات سحب للاجهزة الكهربائية، والتي يمكن الاستفادة منها من خلال بعض الأفرع التابعة لـ Raneen, والتي تتضمن الأتي:

– دولفين مول، يبدأ السحب الخميس في تمام الثالثة عصراً، فرع 6 اكتوبر أمام جهاز مدينة 6 اكتوبر، في دولفين مول البوابة الرئيسية.

– أسيوط>> في تمام الساعة السادسة مساء، أبراج مارينا مركز الفتح، بجوار صنية الواسطة.

– الإسكندرية الكرمه، في السابعة مساء، كمبوند الكرمه، شارع مصطفي كامل، بجانب سنترال مصطفي كامل.

وجدير بالذكر أنه تسري عروض رنين اليوم الخميس 1 يوليو، وحتي 3 يوليو 2021, في كافة الفروع التابعة للشركة. والآن يمكنك متابعة مجلة تسليم هدايا رنين، المتمثلة في التالي: