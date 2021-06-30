صور.. الضوينى يستقبل مدبولى بجناح الأزهر فى معرض الكتاب

واصطحب وكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، رئيس الوزراء فى جولة تفقدية لأركان الجناح المختلفة ومنها ركن الكتب، وركن الفتوى، وركن الخط العربى، ومقر الندوات الافتراضية.
ويعرض الأزهر فى جناحه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مئات الكتب فى مختلف فروع المعرفة، فضلًا عن عشرات الإصدارات التى تعرض لأول مرة، وإصدارات مختلفة مطبوعة ومترجمة لأكثر من لغة.
ويحتفى جناح الأزهر الشريف هذا العام بالإمام عبدالحليم محمود، بعد اختياره «شخصية الجناح»، كإحدى قامات الأزهر الشريف وأحد وجوهه البارزة.
كما يُنظّم جناحُ الأزهر العديدَ من الندوات الحوارية افتراضيا، بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين، تتناول أهم القضايا التى تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.
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