النشرة المرورية: كثافات أعلى دائرى البساتين وشارع النيل بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، مع شيماء حافظ ومحمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها بعض الأحجام المرورية بمحور أبو قير عن منطقة كفر عبده وكذلك محور فيكتور عمانويل.

وأوضح أن الحركة المرورية بمعظم محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى مرضية تماما، عدا محافظ القليوبية، التى تشهد بعض الأحجام بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال أعلى مناطق المعتدمية وأعلى مناطق البساتين وما قبل مدخل نفق السلام، كما يشهد محور 26 يوليو بعض الأحجام أعلى ناهية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأكد صابر أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع النيل القادم من مجلس الدولة المتجه لنفق العجوزة، حيث وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية، حيث يفضل سلوك شارع مراد أو شارع السودان.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود أحجام مرتفعة نسبيا فى كورنيش النيل ويفضل استخدام محور الأوتوستراد، كما انحسرت الأحجام بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزى للمحاسبات وأرض المعارض والمتجه للمطار.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.