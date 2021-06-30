الإمام الأكبر ينعى عبدالفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء

جدة - نرمين السيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة العالم الجليل الدكتور عبدالفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، والذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 90 عامًا.





وأكد شيخ الأزهر، وفقا لبيان صحفى، أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان أنموذجا فى العطاء وخدمة علوم الدين ونشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي، فرحل عن عالمنا تاركًا خلفه مكتبة علمية ثرية من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التى ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوى منه مريدو علوم العقائد والأديان. وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة العالم الجليل وطلابه وتلامذته، وجموع المسلمين فى كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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