الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون المالية العامة الموحد

جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، والتى تعقد يومى الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.





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