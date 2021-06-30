جيمس سوان يعرب عن اهتمامه بأنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات

جدة - نرمين السيد - استقبل مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى الصومال جيمس سوان، لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى مصر.





و‏‎عرض السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة، برامج وأنشطة المركز التى تهدف إلى بناء القدرات الإفريقية فى مجالات السلم والأمن، مشيراً إلى تنظيم المركز لحوالى 200 دورة تدريبية منذ عام 2014 شارك فيها العديد من الكوادر الصومالية، خاصةً فى مجالات منع النزاعات وبناء السلام ومنع التطرف المؤدى إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر وتمكين المرأة والسلم والأمن. من جانبه، أعرب المسئول الأممى عن اهتمامه بأنشطة المركز، مؤكداً حرصه على التواصل معه بشكل مستمر لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، حيث تتسق مجالات عمل المركز مع أولويات المرحلة الانتقالية فى الصومال، وعلى رأسها دعم الخطة الانتقالية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها على تحقيق الأمن والاستقرار فى مختلف أنحائه.

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