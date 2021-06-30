- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
/638239/عمرو-درويش-ينتقد-هيئة-التأمين-الصحى-بتغيير-عدد-من-قيادات-الكوادر-الطبية-بالقليوبية-صور-وفيديو
انتقد النائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء ، قيام هيئة التأمين الصحى بتغيير عدد من قيادات الكوادر الطبية بمحافظة القليوبية . و قال خلال عرضه لطلب احاطة حول مستشفيات التامين الصحي بالمحافظة ، : " تعظيم سلام لما رأيته من تضحيات الاطقم الطبية في مواجهة كورونا ، و لكن ما رأيته من تغيير قيادات طية جانبه التوفيق ، فكيف نقوم بتغيير أطباء كرمتهم النقابة و التأمين الصحى ".
عمرو درويش ينتقد هيئة التأمين الصحى
و أضاف " درويش ": ما حدث في مستشفى التأمين الصحى ببنها خطأ و سقطة كانت نتيجتها معناة المواطن اشد المعاناة ىف التظامين الصحى ، ما كان يعرض على القيادة السياسة من مسؤولي التامين الصحى عرض غير امين ". و طالب " درويش " بالتراجع في هذه القرارات . و علق الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التامين الصحى قائلا : " تغيير القيادات الطبية حدث في عدد من المحافظات بلغ 10 مستشفيات و اصبح كل مديرى الافرع شباب من 40 الى 50 سنة لأننا متمسكين بتمكين الشباب، و هناك بعض الإمكان الساخنة التي يجب ان يكون التغيير فيها تدريجى".
و ردا على اخراج بعض الحالات من الرعاية المركزة بالمستشفى أضاف "ضاحى" : " هناك حالات لم تكن تستحق البقاء في الرعاية المركزة كام انه لم يكن هناك عناية نظيفة لاى مريض غير كورونا و لم يكن هناك مسار واضح لمريض كورونا منفصل عن مسار المريض العادى ، كما اتضح لنا ان المدير و 2 من مساعديه متهمين ىف قضية اهدار مال عام و هم قيد التحقيق امام النيابة الان ". و تابع : " كام ان مدير مستشفى التامين لاصحى و مديرة الفرع قرروا اتخاذ قرار بتغيير المنظور الطبي للمستشفى بالنسبة لرعاية الأطفال و نحن كتأمين صحى ليس لا الحق في ذلك الا بعد الرجوع للوزارة ".
و قال ان هناك واقعة تخص اكتشاف وجود سيدة من العاملين في المستشفى تحضر الاجتماعات و ترتدى الزى الطبي و تعمل داخل الرعاية المركزة و تدعى انها تابعة للوزارة و عندما تذهب لوزارة الصحة تدعى انا تابعة للتاظمين الصحى و استوقفناها و ابلغنا الشرطة و هذا سبب تغيير طاقم إدارة المستشفى ".
و طالب النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية الدكترو محمد ضاحى باستقبال نواب المحافظة في مكتبه و حل مشكلات المستشفيات بها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو درويش ينتقد هيئة التأمين الصحى بتغيير عدد من قيادات الكوادر الطبية بالقليوبية «صور وفيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.