بعد قرار محافظ القاهرة.. ننشر الحدائق التى سيتم فتحها بالمجان غدًا

/638235/بعد-قرار-محافظ-القاهرة-ننشر-الحدائق-التى-سيتم-فتحها-بالمجان-غدا

أعلنت محافظة القاهرة منذ قليل عن فتح عدد من الحدائق بالمجان للمواطنين بمناسبة ثورة الثلاثين من يونيو، وإتاحة ذلك فى الساعات الأولى من صباح الخميس.

دوت الخليج

محافظ القاهرة يعلن فتح الحدائق

وتزخر محافظة القاهرة، بالعديد من الحدائق المميزة والتى تتسع لتواجد الكثير من الأسر والمواطنين، للتنزه واستنشاق هواء نقي.

ومن أبرز تلك الحدائق التى تزخر بها محافظة القاهرة، هى حديقة الأزهر، التى تُعد أضخم حدائق القاهرة الكبرى ومن أكبر وأجمل الحدائق فى العالم وتقع على الجانب الغربي من الحديقة الفاطمية القديمة.

أجمل الحدائق التى تزخر بها القاهرة

كما يوجد بالقاهرة الكبرى، حديقة الأندلس والتى تعد من أجمل حدائق القاهرة التي تم إنشائها عام 1935م على مساحة 8400 متر مربع، تتمتع بموقع رائع مطل على نهر النيل من جهة الشرق، بينما الجهات الأخرى تطل على برج القاهرة، ساحة درا الأوبرا، وبداية كوبري قصر النيل.

كما تضم محافظة القاهرة، الحديقة الدولية فى القاهرة، وهي حديقة عامة في شارع عباس العقادفي مدينة نصر في القاهرة. سميت بالدولية لأن لكل دولةجزء من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به.

ويوجد فى القاهرة العديد من الحدائق المميزة، ومنها الحديقة اليابانية، والأورمان، والجزيرة، والميريلاند، والأسرة، وحديقة الحرية، وحديقة الأسماك، وحديقة الازبكية، وحديقة قصر المنيل.