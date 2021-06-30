لاعب الأهلي يشكر الرئيس السيسي.. تفاصيل

عبر محمود كهربا عن سعادته وفخره بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج الأطفال المصابة بمرض الضمور العضلي علي نفقة الدولة، وتكلفة علاج الحالة الواحدة 3مليون دولار.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وكتب محمود كهربا:”فخامة الرئس عبد الفتاح السيسي يعلن عن علاج الأطفال المصابة بمرض الضمور العضلي علي نفقة الدولة، وتكلفة علاج الحالة الواحدة 3مليون دولار.

تابع:”عدد الحالات التي تم تسجيلها حتي الأن 204 منها 57 حالة تحت سن السنتين و32 حالة تستدعي العلاج علي الفور شكراً فخامة الرئيس ربنا يوفقكم ويسدد خطاكم، دوت الخليج.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 يوليو من الشهر القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل النادي الأهلي اليوم الأربعاء معسكر مغلق استعداداً لمباراته أمام فريق بيراميدز غداً الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا