/638228/نجل-أبو-العينين-يشعل-نار-الفتنة-في-سيراميكا

تسيطر حالة من الغضب الشديد على بعض لاعبي ونجوم فريق سيراميكا كليوباترا، بالرغم من النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في بطولة الدوري، في أول ظهور له بعد صعوده للأضواء من القسم الثاني، حيث أبدى بعض اللاعبين نوع من التذمر في الفترة الماضية، ويرصد دوت الخليج أبرز الأحداث في سيراميكا .

واشتكى بعض لاعبي الفريق من تحيز إدارة الفريق لعدد من اللاعبين، على حساب البعض الآخر، سواء في طريقة المعاملة أو العقوبات والغرامات التي تفرض، حيث أبدى البعض غضبه من التمييز بين الجميع، ومحاباة الإدارة لأسماء معينة، على حساب الآخرى، بسبب علاقتهم القوية بالمشرف العام على الفريق طارق أبو العينين، وكذلك للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء اللاعبين عن باقي زملائهم بالفريق .

وبدأ بعض اللاعبين في البحث عن عرض للرحيل عن سيراميكا في الموسم المقبل، بالرغم من احتلال الفريق لمركز متقدم في جدول الدوري، إلا أن طريقة تعامل المشرف على الكرة مع بعضهم، ونظام «التمييز في المعاملة»، على حد تعبيرهم، دفعهم لاتخاذ قرار الرحيل، برغم أن أغلبهم من القوام الرئيسي الذي يشارك في جميع مباريات الفريق .

سبب رحيل هيثم شعبان

وبحسب مصادر من داخل الفريق فإن قرار الإستغناء عن هيثم شعبان المدير الفني السابق، كان لنفس السبب، وليس بسبب تراجع نتائج الفريق، حيث اشتكى شعبان أكثر من مرة من تدخل المشرف العام على الفريق، في بعض الأمور الفنية، واستغلال منصبه وكونه نجل رئيس النادي، لفرض تعليماته وتمييز لاعبين عن آخرين، ورفضه معاقبة البعض خوفا من جماهيريتهم أو بسبب علاقة الصداقة التي تجمعه بهم .

نتيجة مباراة سيراميكا والمصري

,انتهت مباراة فريق المصري وفريق سيراميكا كيليو باترا بنتيجة هدفين مقابل هدفي، لصالح الفريق البورسعيدي، في لقاء شهد على العديد من البطاقات الصفراء، بسبب شد المبراة بين لاعبي الفريقن، وشهدة المباراة على ثمانيت بطاقات صفراء خلال أحداث المباراة من نصيب كلا الفريقين.

موقف الفريق في الدوري

يحتل سيراميكا كيلوباترا المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة من أصل 26 مباراة.