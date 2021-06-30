صور.. أسماء ضحايا عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتسبب انهيار العقار فى مصرع سعاد زغلول يوسف، 60 عاما، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وإصابة كل من "ريتاج مجدى محمد السيد" 10 سنوات، و"على جابر أمين"، 17 سنة بكدمات بعموم الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار مساحته حوالي 100 متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، مبانى قديمة.

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض يدويا بسبب ضيق الشارع وعدم تمكن دخول المعدات بحثا عن ضحايا آخرين.