الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق، لـمـدة 8 سـاعات وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2 /7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3 / 7 /2021.





وأوضح بيان صحفى، أن الانقطاع عن مناطق: "مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام وضعفها بفيصل والهرم"، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر 1.200 مم من خط طرد بولى ايثلين عالى الكثافة (hdpe) بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصرى. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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