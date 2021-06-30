المصريين الأحرار يشارك بجلسة «تشنجيانغ أرض جميلة» لدحض الشائعات

جدة - نرمين السيد - شارك حزب "المصريين الأحرار"، بفاعليات جلسة نقاش نظمها الحزب الشيوعى الصينى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان "تشنجيانغ أرض جميلة"، بحضور رائد مقدم عضو الهيئة العليا، ومسؤول قطاع شمال القاهرة، ممثلا عن حزب المصريين الأحرار.





كما شارك فى اللقاء، الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، محمود كارم سفير مصر الأسبق فى الصين، الدكتور أحمد سلام رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للإستعلامات، الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الدكتور عزت سعد المركز المصرى للشؤون الخارجية وآخرين، بالإضافة لمشاركة عدد من الأحزاب المصرية.

وتناولت جلسة المناقشة الرد على الاتهامات الغربية، ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الدينية والعمل القسرى، والإبادة العرقية.

وبدأت فاعليات الجلسة بكلمة رئيس حكومة تشينجيانغ – شوهرت زاكر، قائلاً :"الكذب سم والحقيقة ترياق، ودحض الاكاذيب والهجمة على المقاطعة، واصفا إياها بالحملة العدائية الهادفة للنيل من استقرار وتعطيل عجلة التنمية الصينية".

وأضاف "شوهرت زاكر"، أن الغرب يستهدف الصين ويريد تكرار مخطط منطقة الشرق الأوسط بتصدير فكرة ثورات الربيع العربى ولكن هذه المرة فى دولة الصين.

وأشار إلى أن الأحداث التى شهدتها العراق وسوريا وليبيا واليمن استهدفت تأجيج الحروب الأهلية والطائفية بهدف تدمير الجيوش الوطنية نهائيًا بسقوط تلك الدول حسب قوله.

وأوضح أن الإتهامات المرسلة غير حقيقية تبثها أمريكا والغرب بمثابة حملة عدائية تهدف تعطيل عجلة التنمية فى دولة الصين.

وأعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه لدولة الصين فى تحقيق استقرارها كما تدعم دولة الصين استقرار مصر.

واستعرض اللقاء فيديوهات للتطوير الذى تشهده المنطقة محل الحديث، وتسجيلات للمواطنين من متعدد العرقيات عن حالة الاستقرار ودحض أكاذيب الشائعات.