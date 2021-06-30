وزير الرى: مصر لم تعترض على أى سد بإثيوبيا ولكنها تريد اتفاقا ملزما وعادلا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بالمتدربين من دول حوض النيل، والمشاركين بالدورة التدريبية الواحدة والأربعون فى مجال "هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة".





ووزع الوزير، وفقا لبيان صحفى، شهادات التخرج على المتدربين من دول السودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والكونغو وكينيا ورواندا، مقدماً لهم التهنئة على إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، وقد شارك فى هذه الاحتفالية ممثلى سفارات دول أوغندا - تنزانيا – رواندا.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن هذه الدورة التدريبية تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل فى مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلى، ويتم خلال الدورة تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل هيدرولوجيا نهر النيل - هيدرولوجيا الوديان - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - أخلاقيات المياه - تصميم أعمال الحماية من السيول - حصاد المياه – طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية - التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية - نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وغيرها من الموضوعات التطبيقية.

وقد تم عقد هذه الدورة التدريبية واستضافتها بمركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك خلال الفترة من 23 مايو حتى 30 يونيو 2021، بمشاركة 20 مهندساً من دول حوض نهر النيل من دول السودان – جنوب السودان – كينيا – تنزانيا – رواندا – أوغندا– الكونغو الديمقراطية – مصر.

الجدير بالذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا يقوم سنوياً بتنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع (معهد بحوث الموارد المائية - معهد بحوث المياه الجوفية - معهد بحوث النيل - معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية) تحت مظلة المركز القومى لبحوث المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن التعاون الثنائى وتنمية دول حوض النيل والدول الإفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحاً أن التعاون فى مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وأضاف الدكتور عبد العاطى، أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الإفريقية ودول حوض النيل فى مجالات أنظمة الرى الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة، حيث يتم تدريب عدد 100 متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التى تُعقد بالمركز القومى لبحوث المياه.

واختتم الدكتور عبد العاطى كلمته التى ألقاها بالاحتفالية بأن مصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل وإفريقيا "بالأفعال لا بالأقوال"، ودلل على ذلك بمساهمة مصر فى بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء فى السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجى بتنزانيا)، بالإضافة للممر الملاحى المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويساهم فى تحقيق التكامل السياحى والتجارى والزراعى والتنموي.

كما أشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مصر لم تعترض على أى سد فى إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبى، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا، وفى نهاية كلمته تمنى الدكتور عبد العاطى تحقيق الاستقرار لدولة إثيوبيا وباقى دول حوض النيل.