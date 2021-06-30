جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بالفيوم الدكتور حاتم جمال، أن إدارة التدريب بالمديرية ستفتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسى الجديد، ابتداء من الأحد المقبل حتى الخميس 15 يونيو، على أن يكون الحد الأدنى للتقديم 260 درجة.





وأشار وكيل الوزارة فى تصريح صحفى اليوم، إلى أنه تقرر تحديد الأيام وفقا للمجموع على أن يكون المجموع من 275 إلى 280 يومى الأحد والاثنين 4 و 5 يوليو، ومن 270 إلى 274.5 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6و7و8 يوليو، ومن 265 إلى 269.5 أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11و12و13 يوليو، ومن 264.5 إلى 260 يومى الأربعاء والخميس 14 و15 يوليو 2021. وأوضح أن موعد تسليم الأوراق بالنسبة لمدارس البنات سيكون بمقر المدرسة التابعة لهن فى مراكزهن، وبالنسبة للبنين فى مدرسة اللاهون، يتقدم لها أبناء بندر ومركز الفيوم وإطسا وإبشواى ويوسف الصديق، ومدرسة مطرطارس يتقدم لها أبناء مركزى طامية وسنورس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأحد المقبل.. فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.