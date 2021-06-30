/638227/يورو-2020-الحكومة-الأوكرانية-تحتفل-بتأهل-منتخب-بلادهم-صور

إحتفل وزراء الحكومة الأوكرانية اليوم الأربعاء بتأهل منتخب بلادهم، للدور الربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على حساب السويد في آخر مواجهات الدور السادس عشر من يورو 2020، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويستعرض دوت الخليج طريقة إحتفال الحكومة الأوكرانية.

تأهل أوكرانيا إلى ربع نهائي بطولة اليورو للمرة الأولى في التاريخ، وقام وزراء الحكومة الأوكرانية بإرتداء قمصان منتخبهم الوطني خلال إجتماعهم الذي أُقيم اليوم، كنوع من التقدير والشكر على هذا الإنجاز غير المسبوق، كما قاموا بالتصفيق لجميع أعضاء المنتخب قبل بدء الاجتماع.

نتيجة مباراة التأهل

حسم المنتخب الأوكراني الفوز وحجز مقعد في الدور الربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعد توجه المباراة للوقت الإضافي، بعد التعادل الإجابي بهدف مقابل هدف.

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر المباراة لصالح المنتخب الأوكراني من خلال أندري يارمولينكو أرسل تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين بخارج القدم وصلت لزينتشينكو على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة بقوة وحاول روبن اولسن التصدي لها ولكنها سكنت الشباك.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الثاني في اللقاء والتعادل من قبل المنتخب السويدي في الدقيقة الثالثة والأربعون من عمر المباراة من خلال إميل فورسبرج سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم أحد المدافعين وغالطت الحارس وسكنت الشباك.

وجاء الهدف القاتل والحاسم في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع من الشوط الثاني من الوقت الإضافي من خلال كرة عرضية من أليكساندر زينتشينكو من جهة اليسار قابلها أرتيم دوفبيك برأسية رائعة سكنت يمين الشباك.

تشكيل منتخب اوكرانيا في المباراة:

في حراسة المرمى: جيورجي بوشان .

في الدفاع: أولكساندر كارافاييف - إليا زابارني - ميكولا ماتفينكو - سيرجي كريفتسوف .

في وسط الملعب: تاراس ستيبانينكو - سيرجي سيدورشوك - أولكساندر زينشينكو - ميكولا شابارينكو .

في الهجوم: أندري يارمولينكو - رومان يارمشوك .