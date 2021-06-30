/638220/مصادر-حنين-حسام-ومودة-الأدهم-يعانون-من-الاكتئاب-داخل-عنبر-الآداب-تفاصيل

وفقًا لمصادر أمنية وخلال أول أسبوع لها « حنين حسام» تعاني من حالة إكتئاب شديد وتقضي ساعات يومها في عزلة، وأنها لا تتحدث مع زميلتها مودة الأدهم في السجن، التي تعاني أيضًا من الاكتئاب، ويتعاطين الأدوية الخاصة بالاكتئاب، منذ أن علمها بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وفي نفس الجلسة عاقبت المحكمة «حنين» بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا وتغريمها 200 ألف جنيه .

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل حالة حنين حسام ومودة الأدهم داخل عنبر الأداب

حالة نفسية سيئة

وأضافت المصادر، أن فتاتي «تيك توك» تنفذان تعليمات السجون وفق اللوائح الخاصة بكل منهما بعد بمعاقبتهما بالسجن المشدد أي مع الشغل، وأن الفتاتين تمران بحالة نفسية سيئة، فهما لا يصدقان ما حدث لهما من الحكم التي عبرت عنه فتاة التيك «حنين »، خلال فيديو ظهرت فيه قبل القبض عليها بساعات.

قائلة: «أنا عملت إيه عشان أخد 10 سنين سجن أنا تاجرت في مين عشان المحكمة تحكم عليا بالسجن 10 سنوات، أنا معملتش حاجة في حد عشان يحصل معايا كده».

حنين تبكي في حضن مودة

وتابعت المصادر: «منذ نزول فتاة التيك حنين حسام من سيارة الترحيلات وتسلمت ملابس السجن البيضاء، ثم خضعت لإجراءات الفحص الطبي كإجراء احترازي لبيان إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19من عدمه، ظلت تبكي وقتًا طويلًا حتى دخلت زنزانة الآداب والتقت صديقتها مودة الأدهم وارتمت في حضنها: «أنا معملتش حاجة، ليه بيحصل فيا كده؟.. أنا مظلومة»، و دخلت حنين في موجة بكاء طويلة خلال خضوعها لإجراءات دخول السجن تنفيذا للحكم الصادر بحقها.

حنين ومودة وشيري هانم

وأشارت المصادر إلى أن فتاة التيك توك حنين حسام ساءت حالتها، لكنها هدأت بعد جلوسها في الزنزانة، وأمسكت المصحف وبدأت في قراءة القرآن الكريم والصلاة، بينما كانت سما المصري وشيري هانم وابنتها زمردة في الزنزانة المجاورة ينفذن أحكامًا قضائية صدرت بحقهن بنفس التهم، وهي الخروج على قيم المجمتع المصري وممارسة الأعمال المنافية للآداب.