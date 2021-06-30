الأهلي يعلن التعاون مع «لاليجا» لدعم مستقبل كرة القدم من خلال التعليم

/638225/الاهلي-يعلن-التعاون-مع-لاليجا-لدعم-مستقبل-كرة-القدم-من-خلال-التعليم
أعلن النادي الأهلي عن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”، وذلك من خلال القسم التعليمي للرابطة، لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال “MBA”، ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر المقبل.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقد وقع اختيار رابطة الدوري الإسباني “لاليجا”، مع النادي الاهلي علي التعاون معه في ماجستير إدارة الأعمال “MBA”، بصفته أحد أكبر أندية كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية.
يركز برنامج رابطة الدوري الإسباني “ماجستير إدارة الأعمال لاليجا على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في هذا المجال.
والاستناد إلى دراسات الحالة من “لاليجا” وأنديتها الـ42 في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى وأصحاب المصلحة في مجالات الترفيه والتكنولوجيا والبيئة الرقمية، باستخدام منهجيات متطورة مباشرة مع تقنيات التشغيل الخاصة وآلياتها الفعالة.
ويتضمن برنامج التدريب الداخلي مجموعة من المميزات للمشاركين، من بينها الرحلات الميدانية الدولية إلى نيويورك وميامي، إلى جانب جلسات عملية مع مديرين من أفضل الأندية والمنظمات في جميع أنحاء العالم، مثل: النادي الأهلي في منطقة الشرق الأوسط، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.
وخلال الدورة، سيتم إجراء دراسة حالة عن النادي الأهلي، بعنوان: من الريادة الإقليمية إلى المكانة الدولية رحلة نادي القرن الإفريقي مع أكبر قاعدة جماهيرية.
وقال جوزيه مويا، مدير في مدرسة “لاليجا” للأعمال شراكتنا مع النادي الأهلي تهدف إلى تقديم عقليات جديدة لعالم كرة القدم، حيث إن هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة على مستوى العالم، والمساعدة في جذب مواهب محترفي اليوم والغد، في مدرسة “لاليجا” للأعمال،
كلما زاد عدد الأشخاص المؤهلين دوليا والمتنوعين الذين يعملون في هذه الصناعة، كانت كرة القدم في جاهزية أفضل للنمو.
يحتوي البرنامج على 6 وحدات كاملة للدراسة، مع مراعاة الإدارة في صناعة الرياضة، والتسويق الجديد، والانتشار الرقمي والتكنولوجي، ووسائل الإعلام والترفيه، والأحداث الرياضية الكبرى، والابتكار وريادة الأعمال، في حين أن كل دورة مبنية على القيم والأهداف نفسها، فإن المتحدثين متنوعون، وسيتعلم الطلاب من خبراء معينين لكل بلد، بالإضافة إلى 20 ساعة من التدريس من معلمي.
وقال خوان فوينتيس مندوب “لاليجا” في مصر: “مهمتنا من التواجد في القاهرة هي تعزيز التعاون الاستراتيجي مثل هذا، وإن علاقتنا مع النادي الأهلي قوية منذ البداية، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب”.
وأضاف مويا:”سواء كانوا يعملون بالفعل في كرة القدم أو كانوا جددا بالكامل في هذا المجال، فإننا نقدم للمشاركين دورات لم تكن متاحة سابق، ويمكن أن نساعد الناس على التعامل مع كرة القدم بعقلية تجارية جديدة”.
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