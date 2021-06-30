/638224/عاجل-سحب-الشهادة-الأزهرية-من-يوسف-القرضاوي-قرار-من-المحكمة

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد شيخ الأزهر، والتي يطلب فيها سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوى وعدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لجلسة ٢٢ أغسطس المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد شيخ الأزهر

جاء في الدعوى أن ما ارتكبه المدعو يوسف القرضاوي في حق الوطن من جرائم تصل لحد الخيانة العظمى إرضاء لقطر ولجماعة الإخوان الإرهابية يستوجب سحب كافة الشهادات العلمية التي حصل عليها من مصر.

وأضاف أن الانتماء إلى مؤسسة الأزهر الشريف منبر الوسطية في العالم الإسلامي هو شرف لا يستحقه القرضاوي في ظل ما يفعله في حق هذا الوطن وأبنائه.

وفى سياق أخر أمرت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس زوج علا القرضاوي، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامه وزوجته علا القرضاوي بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

العناصر الإرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في نفس القضية ومن بينهم علا القرضاوي ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ومن بينهم علا القرضاوي ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

أخبار كاذبة

ووجهت النيابة للمتهمين ومن بينهم علا القرضاوي تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية هشام عشماوي"، لجلسة 27 يوليو لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة. وسكرتارية طارق فتحي .

أسماء المتهمين

والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.