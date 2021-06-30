/638222/مصطفى-دبشه-لاعبو-سلة-الزمالك-قدموا-مصلحة-الفريق-على-المصالح-الشخصية

أعرب مصطفى محمد “دبشه” لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريق السلة بلقب دوري السوبر.

ويرصد دوت الخليج التصريحات:

وقال مصطفى محمد في تصريحات: “فريق السلة قدم مباراة قوية خلال أشواط اللقاء، واستحق التتويج باللقب عن جدارة واستحاق”.

وتابع: “شخصية البطل ظهرت في أداء لاعبي الزمالك وتحديدا في الشوط الأخير باللقاء”.

واستكمل: ” تكاتف الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني أجوستي أحد أهم العوامل التي قادت الفارس الأبيض لحصد اللقب الثاني على التوالي بعد التتويج بلقب إفريقيا”.

وأشار إلى أن الزمالك أثبتوا أنهم أصحاب عزيمة وإصرار، وأصبحوا قدوة لكل اللاعبين في كل الألعاب بعد الأداء الرجولي لهم سواء في بطولة إفريقيا أو بطولة الدوري.

وأكد:” أن لاعبي سلة الزمالك قدموا مصلحة الفريق على المصالح الشخصية منذ بداية الموسم، مشيرا إلى أن تكاتف اللاعبين وحرصهم على مصلحة النادي أدى إلى الخروج من كبوة النتائج السلبية التي كانت في مطلع الموسم.

واردف:”أن تعاقد الإدارة مع الإسباني أجوستي بوش الذي يمتلك سيرة ذاتية مميزة ساهم في نقل الفريق لمكانة أخرى والتواجد على الطريق الصحيح، وذلك ظهر في أداء اللاعبين في بطولة إفريقيا وختام منافسات دوري السوبر.

أجوستي

وقدم “دبشه” التهنئة للجهاز الفني بقيادة الإسباني أجوستي واللاعبين بحصد لقبي الدوري والأندية الأبطال الإفريقية.. متمنيا لهم دوام التوفيق في المنافسات المقبلة.

وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعدادت الفريق الأبيض لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين الموافق 5 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء.