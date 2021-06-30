مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة ويمبلدون...تفاصيل

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فجرت اللاعبة الفرنسية اليزا كورنية والتي تصنف في المركز الـ 58 عالميا، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث استطاعت الفرنسية اليزا كورنية الاطاحة باللاعبة الكندية بيانكا اندريسكو والتي تصنف في المركز الـ 5عالميا ضمن منافسات الدور الاول من بطولة ويمبلدون للتنس ، وهي البطولة الثالثة من بطولات الجراند سلام الكبري، وتقام البطولة على الأراضي العشبية، وتنتهي يوم 11 يوليو المقبل.

الفرنسية اليزا كورنية تسحق نظيرتها الكندية بيانك اندريسكو

حققت الفرنسية اليزا كورنية فوزا ساحقا على الكندجية بيانكا اندريسكو، حيث انتهت المباراة بنتيجة 6-1 و 6-2، لصالح اليزا كورنية، ولم تنجح الكندية بيانك اندريسكو في تحقيق أي فوز للمباراة الثانية على التوالي، وانهت الفرنسية اليزا كورنية المباراة في ساعة وتلت، بالرغم من احتلال الكندية بيانك اندريسكو مركزا متقدما في التصنيف العالمي، حيث تحتل المركز الـ 5 عالميا.

تلتقي الفرنسية اليزا كورنيه مع الفائزة من مباراة البلجيكية جريت مينين والتي تحتل المركز الـ 118عالميا، والاسترالية ايلا تالمانوفيتش والتي تحتل المركز الـ 75 عالميا، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة، ومن المقرر أن تقام مباراة جريت منين وايلا تالمانوفيتش اليوم الأربعاء.

أرقام الفرنسية اليزا كورني

الجدير بالذكر أن الفرنسية اليزا كورني ذات الواحد وثلاون عام، تمتلك 9 بطولات، منهم 6 ألقاب فردية، و3 ألقاب في بطولات الزوجي النسائي والزوجي المختلط.

حدثت مفاجأة أخرى في بطولة ويمبلدون هذا العام، حيث انسحبت الأمريكية سرينا ويليامز من البطولة، وذلك أثناء المباراة التي جمعتها مع البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش، بسبب إصابة الأولى.

انطلاق بطولة ويمبلدون

حدثت في بطولة ويمبلدون 2021 أحداث غريبة منذ انطلاق البطولة، والتي تقام على ملاعب انجلترا في لندن، ويستعرض دوت الخليج أبرز ما جاء في انطلاق البطولة.

وانطلقت بطولة ويمبلدون للتنس 2021 بشكل منقوص بعد أن تاخرت بسبب هطول الأمطار على الملاعب العشبية الخضراء، يأتي هذا بعد أن ألغيت البطولة في العام الماضي بسبب فيروس كورون، ويذكر أن درابر كان قد أنهى المجموعة الأولى متفوقا على ديوكوفيتش بـ6 أشواط مقابل في مفاجأة من العيار الثقيل.