/638216/أيمن-أبو-العلا-تحمل-الدولة-تكاليف-علاج-الضمور-العضلى-يؤكد-اهتمامها--بحقوق-الإنسان

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عن تحمل الدولة تكاليف علاج مرضى الضمور العضلى، يثبت كل يوم إهتمام الدولة بحقوق الإنسان المصرى، ويؤكد توجيهات الرئيس بالإهتمام ببناء الإنسان كثروة بشرية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أيمن أبو العلا بشأن تولي الدولة تكاليف علاج مرضى ضمور العضلات

مرضى ضمور العضلات

وأضاف أبو العلا في تصريح له اليوم، مرض الضمور العضلى من الأمراض التي يصعب علاجها حال تأخر الكشف عنها، بالإضافة إلى تكلفتها العالية، حيث تصل إلى ٣ مليون دولار للطفل الواحد، ما يمثل أزمة وتحدى كبير لأى دولة.

وثمن النائب أيمن أبو العلا، توجيهات الرئيس بالكشف المبكر عن ذلك المرض في الشهور الأولى عقب ولادة الطفل، للتعامل معه بشكل سريع، ما يؤدى إلى نتائج إيجابية في العلاج والحد من التكاليف الباهظة لعلاجه عقب ذلك، مضيفا، تلك التوجيهات ليس لها تفسير سوى حرص الرئيس على صحة المصريين وبناء البشر بشكل سليم والاستثمار فى الموارد البشرية، وشعور الرئيس بأنه أب لكل المصريين يعيش هموم كل أسرة لديها طفل مريض.

العلاج نفقة الدولة

كما أشاد النائب أيمن أبو العلا، بخطوة تسجيل أول علاج بالسوق المصرى لتصنيع دواء لمرضى ضمور العضلات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إعلان الدولة الحرب على ذلك المرض وتخفيف معاناة المصريين الذين يعانون منه. ودعا أبو العلا، منظمات المجتمع المدنى، للمشاركة مع الدولة في الكشف المبكر عن ذلك المرض، لاسيما وأن هناك آلاف الأطفال مهددين بالموت بسبب ذلك المرض، حيث يحدث لطفل من كل ١٠ آلاف طفل مولود.