الكاتب الصحفي محمود مسلم يحصل على الدكتوراه عن المعالجة الخبرية لقضايا التحول...

حصل الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بـ مجلس الشيوخ، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة الزقازيق عن موضوع الإعلام السياسي بعنوان "العوامل المؤثرة في تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسي في مصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017" والتي شهدت مصر خلالها سلسلة من التحولات الجذرية التي ارتبطت باستحقاقات انتخابية.

وتناولت الدراسة فعالية أداء البرلمان ونوابه خلال المدة الزمنية المذكورة، والأطراف الفاعلة في قضايا التحول السياسي في المواد الخبرية المنشورة بالصحف التي ركزت أطروحة الدكتوراه عليها، وهي صحف الأهرام و الوفد و المصري اليوم، إلى جانب تحليل المادة الإخبارية للصحف الثلاث في قضايا التحول السياسي خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 ، وطبيعة التغطية الصحفية للاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية والتحولات الدستورية ومدى التفاعل معها.