اتحاد الصحفيين العرب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - بعث الاتحاد العام للصحفيين العرب برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.



جدة - نرمين السيد - بعث الاتحاد العام للصحفيين العرب برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو. وأعرب الاتحاد فى برقيته عن تمنياته للرئيس السيسى بموفور الصحة والعافية ولمصر والشعب المصرى بكل التقدم والازدهار.

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