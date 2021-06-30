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اتحاد الصحفيين العرب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

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أ ش أ 2021-06-30 15:38 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - بعث الاتحاد العام للصحفيين العرب برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وأعرب الاتحاد فى برقيته عن تمنياته للرئيس السيسى بموفور الصحة والعافية ولمصر والشعب المصرى بكل التقدم والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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