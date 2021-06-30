محمود القط مساعدًا لرئيس حزب حماة الوطن وأمينًا للتدريب والتثقيف

جدة - نرمين السيد - وقد كان القط يشغل منصب أمين الشباب فى الحزب منذ عام 2016 وتم اختياره أمينا للتدريب والتثقيف نظرًا لمهاراته وخبراته التدريبية وشهاداته المحلية والدولية فى تدريب المدربين والتوعية ومهارات الاتصال ونشاطه فى الدورات التدريبية.

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