برلمانى: تحمل الدولة تكاليف علاج الضمور العضلى يؤكد اهتمامها بحقوق الإنسان

وأضاف أبو العلا، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مرض الضمور العضلى من الأمراض التي يصعب علاجها حال تأخر الكشف عنها، بالإضافة إلى تكلفتها العالية، حيث تصل إلى ٣ ملايين دولار للمريض الواحد، ما يمثل أزمة وتحدى كبير لأى دولة.
وثمّن توجيهات الرئيس بالكشف المبكر عن ذلك المرض في الشهور الأولى عقب ولادة الطفل، للتعامل معه بشكل سريع، ما يؤدى إلى نتائج إيجابية في العلاج والحد من التكاليف الباهظة لعلاجه عقب ذلك، مضيفا: "هذه التوجيهات ليس لها تفسير سوى حرص الرئيس على صحة المصريين، وبناء البشر بشكل سليم والاستثمار فى الموارد البشرية، وشعور الرئيس بأنه أب لكل المصريين يعيش هموم كل أسرة لديها طفل مريض".
وأشاد بتسجيل أول علاج في السوق المصرية لتصنيع دواء لمرضى ضمور العضلات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إعلان الدولة الحرب على ذلك المرض لتخفيف معاناة المصريين.
ودعا أبو العلا، منظمات المجتمع المدنى، للمشاركة مع الدولة في الكشف المبكر عن ذلك المرض، لاسيما وأن هناك آلاف الأطفال مهددين بالموت بسبب ذلك المرض، حيث يحدث لطفل من كل ١٠ آلاف طفل مولود.
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