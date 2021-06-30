جدة - نرمين السيد - وكتبت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تهنئة للشعب المصرى بمناسبة ثورة الثلاثين من يونيو. وجاء نص التهنئة: "كل عام ومصر والمصريين بخير وأمان وسلام بمناسبة ثورة الثلاثين من يونيو.. حفظ الله الوطن وتحيا مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرقابة الإدارية تهنئ المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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