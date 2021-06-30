قبلات حارة ولمس مناطق حساسة داخل مكتب.. الأمن يفحص فيديو أشعل السوشيال ميديا

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية، جهودها؛ لتحديد وضبط شخص متهم بالتحرش بطالبة داخل مكتبه،

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحرش موظف بطالبه داخل مكتب ولمس مناطق حساسة

ورصدت وحدة المتابعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، يظهر تقبيل المشكو في حقه للضحية عنوة لنحو 30 ثانية ما أثار حالة من الغضب لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسرعة القبض عليه.

مباحث الجيزة

ووجه مدير مباحث الجيزة اللواء محمد عبد التواب، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية بقيادة الرائد محمد المسلمي لفحص المقطع وتحديد هوية المشكو في حقه.

وتناقل البعض بعض المعلومات تشير إلى هوية المتهم وأنه صاحب شركة مقيم قرية بشتيل مركز أوسيم، الأمر الذي لم تتوصل الأجهزة الأمنية لحقيقته حتى كتابة هذه السطور مؤكدين "الواقعة قيد الفحص".

مصدر أمني

مصدر أمني مسوؤل نفى تحرير محضر بالواقعة، أو تلقي شرطة النجدة أي بلاغات بهذا الشأن موضحا أن الأجهزة الأمنية رصدت المقطع وجار فحصه وتتبع هوية ذلك الشخص.

وفى سياق أخر شهدت منصات التواصل الإجتماعي " فيسبوك" واقعة تحرش جديدة كان بطلها سمسار تعدى على طفل داخل قطار الصعيد ، ولكن القدر شاء أحد من ركاب القطار بتصويره ونشر الفيديو على " فيسبوك" للقبض على المتهم ، وبالفعل تم القبض على المتهم بالتحرش وتحويله إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات .

علق عمرو محمد مصور فيديو التحرش بطفل بائع متجول في قطار الصعيد على الانتقادات التي وجهت إليه على وسائل التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، بسبب عدم تدخله لردع المعتدي والاكتفاء بالتصوير.

وقال عمرو في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "قرأت معظم التعليقات والتي هاجمتني أكثر من الشخص المتحرش".