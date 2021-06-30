النائب محمد الحسيني: انا يشغلني أدوات المحافظ وليس المحافظ نفسه«صور وفيديو»

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قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القليوبية تعتبر ضمن القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن بعد زيارة المحافظة، وجدنا كثير من الإهمال والتهميش التي عانت منه محافظة القليوبية علىة مدار سنوات عديدة، حيث أن طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب من أجل مناقشة بعض القضايا المتعلقة بها تحتاج غلى حلول واقعية وليس كلام على ورق.

النائب محمد الحسيني: العمل على أرض الواقع ضعيف

وتابع النائب محمد الحسيني، خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة التي تتعلق بقضايا وملقات محافظة القليوبية بحضور النائب احمد السجيني رئيس اللجنة، والنائب عمرو درويش وكيل اللجنة، أن أدوات المحافظ هامة في تنفيذ الخطط وليس شخص المحافظ نفسه:" انا يشغلني أدوات المحافظ وليس المحافظ نفسه".

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني، إلى أن مجهود الإدارة ىالمحلية على أرض الواقع كبير، منوها إلى أن محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان من أكفا المحافظين في مصر، وله جهد كبير، ولكن الأدوات التي يعمل بها المحافظ هي المقياس الحقيقي للجهود على ارض الواقع.

ونوه النائب محمد الحسيني، أن المشكلة تكمن في الأدارة، حيث أن العمل على أرض الواقع ضعيف، على الرغم من جهود المحافظ، إلا أن القليوبية في حاجة للدعم لأن المواطن من حقه أن يكون أن يجد كل الخدمات متوفرة له، لافتا النظر إلى أن رئيس مدينة شبرا بالمحافظة لا يمتلك خطة يعمل بها أو مواعيد محددة.