/638201/طارق-رضوان--ثورة-30-يونيو-أنقذت-مصر-والعالم-من-حكم-الفاشية-الدينية

وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تهنئة قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو عام 2013،مؤكداً ان هذه الثورة التاريخية جاءت لتبنى وطنًا جديداً للمصريين تنتصر فيه حقوق الانسان والعدالة واحترام الدستور والقانون، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارقى الأحلام ليستردوا مصر الحرة بعد سقوط حكم المرشد والفاشية الدينية .

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب طارق رضوان فى تهنئتة للرئيس السيسي بمناسبة ثورة 30 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو

وقال النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،إن التاريخ سجل بحروف من نور ،أن 30 يونيو ثورة تجسدت فيها إرادة شعب أراد التغيير، وانتفاضة امة ضد الظلم ومحاولات تقسيم المصريين وبيع الوطن ورفض تحويل الوطن لإمارة إخوانية إرهابية تكون مرتعاً لقوى الشر والظلام والتطرف والإرهاب، مؤكداً أن 30 يونيو كانت وسوف تظل واحدة من أهم وأعظم الثورات فى تاريخ مصر والعالم كله ،لانها ثورة توحدت فيها كلمة المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية بعد أن تجمع كل المصريين تحت راية الوطن وعشق ترابه ليسطروا بعزيمتهم ودماءهم ملحمة ابهرت العالم كله.

الاصلاح الاقتصادي

وأضاف النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الشعب المصرى العظيم بعث برسالة عاجلة وحاسمة وواضحة للعالم كله مفادها أن 30 يونيو هى ثورة للإصلاح الحقيقى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعي وتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة والمستدامة وشريان الأمل الذى أعاد الحياة للدولة من جديد،لافتا إلى أنها مثابة تحول فى مسار العملية السياسية المصرية من شبه دولة ضعيفة ومفلسة حاولت أن تحكمها جماعة فاشلة وإرهابية ،إلى دولة قوية عظيمة وناهضة يحكمها كل المصريين، مؤكداً أن الشعب المصرى العظيم لايمكن أن ينسى أبداً الموقف التاريخى للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى حمل روحه على كتفه ولقواتنا المسلحة الباسلة وانحازها التام والحقيقى لإدارة الشعب ضد جماعات وقوى الشر والضلال والارهاب

ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية لصقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى أشرف وأنبل معركة خاضوها بكل جسارة وبطولة ضد الارهاب والإرهابين نيابة عن العالم كله وأكدوا للعالم كله أن ارواحهم فداء لمصر وشعبها متوجهاً بالدعاء الى الله عز وجل ان يتغمد شهداء الوطن من المدنيين والجيش والشرطة بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.