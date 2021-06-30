محمود حميدة يحتفل بذكرى ميلاد حفيدته

حرص الفنان القدير محمود حميدة على الاحتفال بذكرى عيد ميلاد حفيدته مريم، الموافق 30 يونيو، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

دوت الخليج يستعرض احتفال الفنان الكبير محمود حميدة بذكرى ميلاد حفيدته مريم، فضلًا عن أعماله السينمائية القادمة.

محمود حميدة في أحضان حفيدته

فطرح حميدة صورة برفقة حفيدته وهو يحتضنها، والتي عكست قوة العلاقة بينهما وحب الأخير لها، وعلق قائلًا: "حفيدتي مريم.. بطلة العالم هكذا أدعوها.. وأعني بذلك أنها بطلة عالمي أنا و لا أعني كل العالم.. كل سنة وأنتي طيبة يا بطلة عالم محمود حميدة".

فيلم العارف لمحمود حميدة

ينتظر الفنان محمود حميدة عرض فيلمه "العارف" خلال الأيام المقبلة بدور العرض السينمائية، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

فيلم «العارف» من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

محمود حميدة في مسلسل لما كنا صغيرين

بينما تغيب محمود حميدة عن السباق الرمضاني المنصرم، فيما شارك في دراما رمضان 2021 بمسلسل «لما كنا صغيرين»، بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ‏ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم ‏حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎ وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي مثير حول خمس أصدقاء تخرجوا ‏في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة ‏سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل‎.‎