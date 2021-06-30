/638198/نجوم-الغناء-يحتفلون-بذكرى-30-يونيو-ب-شوف-كنا-فين

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء على رأسهم الفنان مدحت صالح لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال تقديم أوبريت غنائي بعنوان «شوف كنا فين» من كلمات وليد دسوقي، وألحان محمدي وتوزيع ياسر ماجد.

دوت الخليج يكشف استعداد نجوم الغناء لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو بأوبريت شوف كنا فين

شارك في الأوبريت الغنائي «شوف كنا فين» كلًا من المطربين محمد عباس و إيمان عبد الغنى، ومن المقرر طرحها في الساعة السادسة مساء اليوم بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

محمد الحلو يطرح يا مصراوية تزامنًا مع 30 يونيو

وكان قد طرح الفنان محمد الحلو مساء أمس أغنية وطنية جديدة له أتت بعنوان «يا مصراوية» احتفالًا بالذكرى الثامنة ل 30 يونيو التى أدت إلى التخلص من الحكم الإرهابي الظالم بقيادة الرئيس الراحل محمد مرسي.

تفاصيل اغنية يا مصراوية

تضمنت أغنية «يا مصراوية» بعض المشاهد التي تستعرض أبرز الأماكن في مصر، سواء المعابد أو مكتبة الإسكندرية أو حتى من الآثار المختلفة، وكيف نجح جموع المصريين في استرداد مصر والبدء في بناء الدولة من خلال عديد من المشروعات القومية الهامة.

واتت كلمات الأغنية على النحو الاتي: "يا مصر يا بلد المحبة والشعب الأصيل.. يا وطن جه قبل التاريخ.. نيلك عندك دليل.. يا بلدنا يا بلد العجايب يا أم القلب الجميل.. باحبك واحب اللي يحبك جيل من بعد جيل مصر يامه يا بنت أبوكي.. مهما حاولوا يركعوكي تفضلي دايمًا قوية.. يا بلدنا يا بهية.. قولوا يلا يا مصراوية".

آخر أعمال مدحت صالح

من ناحية أخرى طرح مدحت صالح، عبر يوتيوب، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "القسوانى" من كلمات محمد فتحي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع أسامة كمال.

وتقول كلمات الأغنية : "جبت القساوة م القسواني وحتخلص ابعت أجيب تاني..والحب مابقاش مجاني كده للي هب و دب..الطيبة للبيع معروضة لو ناس حتعمل مخضوضة..الخضة ليها طاسة موجودة هدية للي يحب".

كلمة الرئيس السيسي عن ثورة 30 يونيو

القى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته عن ثورة 30 يونيو، قائلا: “إن ثورة الثلاثين من يونيو مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية حيث جسدت معاني وقيمًا غالية أهمها، قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني”.