حسام البدري: قفشة أنهى مقولة "السعيد ملوش بديل" (فيديو)

أثنى حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني بالأداء والمردود الذي يقدمه محمد مجدي قفشه صانع العاب الأهلي، ونجاحه في قيادة الأهلي للعديد من الانتصارات والبطولات وأخرها مساهمته الواضحة في فوز الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال افريقيا الأخيرة، وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع علي تليفزيون اليوم السابع مع الزميل محمد عراقي بسؤاله هل نجح قفشة في انهاء مقولة أن عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا ملوش بديل :"قفشة نجح بالفعل في ايجاد منافسة كبيرة في مركز صانع الالعاب بعد أن فقد هذا المركز ميزة المنافسة بين اللاعبين بسبب عدم نبوغ نجم لاعبين أخرين، ولكن بالمستوى الذي يقدمه قفشه انهى فكرة احتكار اللعب على أي لاعب بعينه في هذا المركز"

ويعد حسام البدري واحد من أفضل المدربين المصريين في تاريخ الكرة المصرية، بفضل انجازاته الكبيرة التي حققها مع الأهلي والعديد من الأندية المحلية والخارجية، وصولاً لتوليه المسئولية الفنية لمنتخبنا الوطني، والذي نجح معه مؤخراً في الوصول لنهائيات بطولة أمم افريقيا المقبلة المقرر اقامتها في الكاميرون 2022

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون اليوم السابع يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.