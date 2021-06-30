رئيس هيئة تمويل العلوم يزور مركز البحوث الزراعية لمتابعة مشروعات بحثية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) ، مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، لمتابعة المشروعات البحثية الممولة من الهيئة، والاطلاع على أنشطة المركز، ودعم التعاون المشترك بين المركز والهيئة.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز لشئون البحوث، والدكتور محمد رسلان الأمين العام للمركز، وعدد من القيادات بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأهمية التعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والأجهزة الأخرى فى الدولة، للنهوض بمنظومة البحث العلمى، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

تضمنت الجولة التفقدية زيارة عدد من مراكز التميز والمعامل البحثية بالمركز، منها: المعمل المركزى لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية؛ والذى يهدف إلى خدمة الباحثين فى الجامعات المصرية والعربية ومراكز البحوث، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لتنمية الوعى البيئى والتأكيد على أهمية التنمية المستدامة وإدارة المخلفات واستخدام الطرق الحديثة للمعالجة وإعادة تدوير المياه، وأيضا التدريب على أحدث الأجهزة المستخدمة فى هذا المجال، فضلا عن تقديم كافة الاستشارات العلمية لكل المهتمين بهذا المجال بالجامعات والمراكز البحثية.

كما تضمنت الجولة زيارة مركز التميز فى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومركز التميز فى المعمل المركزى للمبيدات، كما تم تفقد بعض المشروعات الممولة من STDF فى معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات.

من ناحية أخرى، التقى شتا بعدد من الباحثين الحاصلين على مشروعات علمية ممولة من الهيئة، لإتاحة الفرصة لهم لعرض الأفكار والآراء، وطرح كافة الاستفسارات المتعلقة بمجالات البحث العلمى المختلفة، وكيفية التقدم للحصول على تمويل مشروعاتهم، مؤكدا أهمية الحل الفورى لجميع المعوقات التى تواجه الباحثين، والدعم الكامل لتدريبهم على التقنيات الحديثة وتوفير الفرص التدريبية لهم، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لشباب الباحثين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد سليمان أن هناك تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وكذلك أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، موضحا أن المشروعات البحثية بالمركز لابد أن تكون مشروعات قومية تخدم القطاع الزراعى فى مصر، مؤكدا ضرورة أن تكون أهداف المشروعات البحثية تسير وفقا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة شيرين عاصم، أنه يتم المتابعة الدورية للمشروعات البحثية، وأنه من المقرر عقد لقاء شهرى مع الباحثين الذين لديهم مشروعات ممولة لمناقشة المشاكل الخاصة بمشروعاتهم وكيفية حلها.