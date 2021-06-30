مدبولى: الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بسياحة اليخوت فى مصر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.





وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الفرص الواعدة لتطوير سياحة اليخوت فى مصر، إذ أكد رئيس الوزراء أن هذا التحرك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملا على تيسير الإجراءات وتعظيما لذلك النوع من النشاط السياحى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء، أن الاجتماع شهد بحث العناصر الداعمة لدعم سياحة اليخوت فى مصر، ومن ذلك وجود البنية التحتية لصناعة القوارب وتوافر اللوجستيات، إلى جانب تمتع مصر بالظروف المناخية الملائمة، والخيارات المتنوعة لقضاء العطلات البحرية، بما يتيح جذب شرائح مختلفة من السائحين، وتنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير، كما تم إستعراض كافة الإجراءات المرتبطة بذلك، والتحديات الواجب تخطيها لتحقيق هذا الهدف.

خلال الاجتماع جرى تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل، بهدف العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت فى مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها، وتضم فى عضويتها وزيرى السياحة والآثار، والمالية ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.